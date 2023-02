Extraterrestri: Gazzetta si inchina a Kvara (Tomba) e Osimhen (Jordan)

Extraterrestri: questo l'emblematico titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per celebrare la coppia offensiva formata da Osimhen e Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Extraterrestri: questo l'emblematico titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per celebrare la coppia offensiva formata da Osimhen e Kvaratskhelia: "Ovunque giochi, al Maradona o in trasferta, c’è sempre una bandiera georgiana e una nigeriana che sventola in curva. Perché il ciuccio è grande, Spalletti è il suo profeta, ma sono quei due là davanti l’oro di Napoli. Anche stavolta, contro lo Spezia, Osimhen e Kvaratskhelia sono stati la ciliegina sulla torta del bel gioco, i serial bomber del campionato, la perfetta sintesi tra potenza, eleganza e spettacolo.