Fabian e Mertens affaticati, ieri allenamento a parte. Ma non rischiano l'Inter

Nella giornata di ieri Dries Mertens e Fabian Ruiz non si sono allenati insieme al gruppo e non hanno svolto la classica partitina finale. Il motivo? Entrambi, stando a quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono apparsi un po' affaticati dopo i carichi di lavoro cospicui fatti negli ultimi giorni.

SEDUTA A PARTE - Per loro, dunque, programmi d'allenamento personalizzati nella giornata di ieri, ma la loro disponibilità per la partita contro l'Inter della prossima settimana non è assolutamente a rischio. A riportarlo è il Corriere dello Sport.