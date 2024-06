Fallimento Italia! 2-0 umiliante dalla Svizzera: la nazionale di Spalletti mai in partita

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 19:52 In primo piano

Termina così il cammino europeo dell'Italia di Luciano Spalletti, 2-0 secco da parte della Svizzera con un risultato che non è mai stato in discussione. Con un gol per tempo i rossocrociati mettono al sicuro la qualificazione: prima Remo Freuler (37') dimenticato dalla retroguardia azzurra si inserisce e capitalizza il cross di Vargas con un tiro al volo; poi lo stesso Ruben Vargas (46') a pochi secondi dall'avvio della ripresa chiude i conti con una conclusione a giro perfetta dal vertice destro dell'area di rigore italiana.

Da sottolineare anche il palo colpito dalla Svizzera e le diverse parate prodigiose di Donnarumma, senza le quali il margine sarebbe potuto essere anche più ampio. L'Italia invece ha la prima "occasione" solo al 52esimo, quando Schar spedisce la palla sul palo della propria porta nel tentativo di liberare l'area dal cross di Fagioli. Più tardi a un quarto d'ora dalla fine Scamacca calcia centrando il legno dopo la spizzata di Zaccagni, anche se c'erano molti dubbi sulla posizione di partenza del giocatore della Lazio. Si interrompe così, a Berlino, il breve e deludente cammino dei campioni in carica, dell'Italia di Luciano Spalletti, agli Europei 2024.