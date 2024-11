Focus bilancio: solo 27mln dal Maradona, ADL compensa con doppia strategia vincente

Ampio focus del Corriere dello Sport sui conti del Napoli e sulla lungimiranza di De Laurentiis. Si parla di cifre partendo dall'ultimo bilancio emerso ma con alcune riflessioni importanti.

"Il Napoli può tradizionalmente contare su ricavi da stadio decisamente inferiori rispetto ai principali concorrenti: solo 27 milioni (per di più in calo, rispetto ai 37 dell’anno dello scudetto) contro i 70 di Inter e Milan, i 57 della Juve senza Champions. Compensa, però, con 71 milioni di plusvalenze da cessione di calciatori (Kim, Elmas e Lozano) cioè la stessa cifra dell’anno precedente, ma riesce soprattutto a contenere il costo della rosa come pochi club di vertice della Serie A. Per gli stipendi dei tesserati, il Napoli ha infatti speso 106,4 milioni contro i 160 del Milan, 227 dell’Inter, 239 della Juve".