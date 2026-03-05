Ultim'ora Joao Gomes-Napoli, si avanza! Schira: "Già incontri con agenti, Manna in pressing"

Nome caldo per il centrocampo del Napoli in vista della prossima stagione: le ultime dall'esperto di mercato sul suo canale Youtube

Sul suo canale Youtube il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato di quelle che saranno le prossime mosse del club azzurro. E c'è un nome in particolare che piace.

"Il Napoli segue Joao Gomes del Wolverhampton. Da capire come collocarlo nel centrocampo del Napoli, perché il Napoli in cabina di regia ha Lobotka e Gilmour, cerca un vice Anguissa: secondo me, come caratteristiche, lui non è proprio un vice Anguissa. Poi c’è McTominay, c’è De Bruyne: insomma, c’è tanto affollamento in mezzo al campo. Però è un giocatore bravo, un giocatore forte, che a Manna piace molto. Il Napoli lo sta seguendo da tempo, ha già incontrato agenti e intermediari e sta lavorando concretamente su questa pista. Va detto però che il Napoli non è l’unica società interessata a Joao Gomes, assistito da Carlos Leite, ma sul quale bisogna anche interfacciarsi con Jorge Mendes, che come sapete è il plenipotenziario occulto, il factotum di molte operazioni dei Wolves, i lupi arancioni del Wolverhampton.

Attenzione perché Jorge Mendes è di casa non solo lì, ma anche in tanti altri club dove spesso fa il bello e il cattivo tempo nel mercato, come il Manchester United, che cerca un centrocampista. Lo United si era mosso anche per Ederson, che però sta prendendo la strada della Madrid rojiblanca, ovvero l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Attenzione quindi al nome di Joao Gomes, sia in orbita Napoli sia in orbita Manchester United, e non è detto che si fermino qui i pretendenti: potrebbero spuntare anche altri club. Ad esempio Joao Gomes era stato sondato anche dall’Atletico Madrid, che poi ha virato su Ederson. Un po’ una sorta di giro delle sette chiese all’interno del mercato".