Anguissa-De Bruyne, l'annuncio del Cds: "Conte ha già deciso"

La notizia che tutti da tempo stavano aspettando: Anguissa e De Bruyne si sono allenati con il gruppo anche ieri e saranno convocati, ma partiranno dalla panchina. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola che fa il punto sui due ex infortunati pronti a tornare e a mettersi a disposizione del loro allenatore, Conte, per la gara di domani al Maradona contro il Torino.

Il Napoli ritrova due Fab Four

Nessuna forzatura dall’inizio, però, per non correre rischi, e il quotidiano anche ricorda cosa è successo nel recente passato per entrambi: Frank manca da quasi 4 mesi, dal 9 novembre, sconfitta in casa del Bologna. Aveva saltato gli spareggi per il Mondiale con il Camerun, poi anche la Coppa d’Africa. Kevin è fermo da quel rigore calciato contro l’Inter il 25 ottobre. L’ultimo gol e l’esultanza strozzata per il dolore alla coscia che lo fece uscire in lacrime. L’idea è eventualmente concedere loro uno spezzone nel finale, se la partita lo consentirà e se le gambe risponderanno in maniera adeguata.

