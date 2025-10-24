Ultim'ora Formazione Napoli, Sky annuncia: "Hojlund recupera! Con l'Inter ci sarà"

vedi letture

Rasmus Hojlund ci sarà domani contro l'Inter. Lo annuncia Sky Sport. Recuperato il centravanti del Napoli per il big-match del Maradona. Il giornalista Massimo Ugolini in collegamento da Castel Volturno ha aggiornato la situazione relativa all'ex United e in generale alle scelte di Conte: "Hojlund tornerà domani contro l'Inter. Hojlund fa la differenza in zona gol. Le sue statistiche danno la misura del suo valore. Ha spostato gli equilibri e ovviamente ha arricchito la classifica del Napoli.

Conte sta cercando di migliorarlo, stesso discorso vale per Lucca che ha lo stesso minutaggio di Hojlund con un rendimento però differente. Hojlund e McTominay, unica nota lieta di martedì, saranno titolari domani contro l'Inter. Ora aspettiamo l'allenamento per capire le scelte di Conte sul resto della formazione. Ritiro? Questa sera non dovrebbe esserci, almeno fino a prova contraria", le sue parole.