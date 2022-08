FORMAZIONE UFFICIALE - In campo i 4 nuovi! Raspa-Simeone in attacco, Olivera dal 1'

Ufficiali le scelte di Spalletti per l'amichevole di questo pomeriggio contro la Juve Stabia, subito in campo tutti i nuovi acquisti

Ufficiali le scelte di Spalletti per l'amichevole di questo pomeriggio contro la Juve Stabia, subito in campo tutti i nuovi acquisti che non avevano ancora messo minuti nelle gambe. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-2-3-1.

Ecco la formazione scelta da Spalletti: Sirigu; Zanoli, Ostigard, Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone.