FORMAZIONE UFFICIALE - Lozano-Elmas dal 1', panchina per Llorente! Manolas riposa, out Younes

Diverse le novità di formazione per il Napoli al San Paolo contro la Sampdoria. Ancelotti lancia Lozano da titolare con Llorente in panchina con Younes. Riposo per Manolas, con Maksimovic in campo. Panchina anche per Younes che sembrava pronto ad esordire. Prima da titolare anche per Elmas.

Ecco la formazione:

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Zielinski, Callejon, Fabian, Lozano, Mertens. A disp.: Ospina, Karnezis, Malcuit, Allan, Llorente, Luperto, Insigne, Ghoulam, Younes, Manolas, Gaetano. All.: Ancelotti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Ferrari, Murillo, Regini; Bereszynski, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni. A disp.: Seculin, Falcone, Augello, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Ramirez, De Paoli, Colley, Thorsby, Gabbiadini, Leris. All. Di Francesco.