FORMAZIONI - Gattuso torna al 4-3-3 con Rrahmani e Osimhen titolari: panchina per Insigne

Gennaro Gattuso punta sul 4-3-3 con Meret in porta e Osimhen in attacco per sfidare il Pescara in amichevole al San Paolo. In difesa c'è Rrahmani con Koulibaly, in mediana Demme metodista con Zielinski e Fabian ai suoi lati. Iniziale panchina per Lorenzo Insigne. Ecco la formazione ufficiale:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Demme, Fabian; Politano, Osimhen, Lozano. All.: Gattuso.

PESCARA: Fiorillo, Masciangelo, Diambo, Scognamiglio, Busellato, Galano, Drudi, Ventola, Bocic, Belloni, Omeonga. All.: Oddo.