FORMAZIONI UFFICIALI - 3 cambi per Gattuso, sorpresa in attacco

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lazio, posticipo della 32ª giornata di campionato. Gattuso opera 3 cambi rispetto all’Inter. In porta Meret obbligato, Manolas-Koulibaly coppia centrale e Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne. Centrocampo formato dal duo Bakayoko-Fabian. I tre giocatori che agiranno alle spalle di Mertens, al rientro dal 1’ dopo la panchina con l’Inter, sono Insigne, Zielinski e Politano, a sorpresa preferito a Lozano.

Inzaghi si affida al solito 3-5-2 con Reina in porta. Linea difensiva a tre composta da Marusic, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio a Luis Alberto (recuperato in extremis), Leiva e Milinkovic con Lazzari e Fares sulle corsie esterne. In attacco la coppia formata da Correa e Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Cioffi, Contini, Rrahmani, Hysaj, Idasiak, Maksimovic, Lobotka, Zedadka, Lozano, Osimhen, Petagna. All.: Gattuso

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (Pereira), Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Patric, Musacchio, Hoedt, Akpa Akpro, Cataldi, Parolo, Pereira, Lulic, Caicedo, Muriqi. All.: Farris.