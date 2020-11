FORMAZIONI UFFICIALI - Altro maxi-turnover: Gattuso ne cambia 7, torna Elmas e mediana 'inedita'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Rijeka-Napoli. Rino Gattuso cambia sette pedine rispetto all'undici visto domenica contro il Sassuolo. In porta torna Meret, in difesa confermato l'insostituibile Koulibaly, con lui Maksimovic, Di Lorenzo e Mario Rui. In mediana l'inedita coppia (mai insieme nel nuovo 4-2-3-1 di Gattuso) Lobotka-Demme, con turno di riposo per Bakayoko e Fabian. Solo panchina per Insigne e a rifiatare c'è anche Lozano, con una trequarti formata da Politano, Mertens e il rientrante Elmas. In attacco Osimhen è squalificato, spazio a Petagna.

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo. A disposizione: Nwolokor, Prskalo, Galovic, Lepinjica, Yateke, Raspopovic, Anastasio, Stefulj, Putnik. Allenatore: Rozman

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. A disposizione: Contini, Ospina, Bakayoko, Fabian, Lozano, Zielinski, Hysaj, Insigne, Ghoulam, Rrahmani, Manolas. Allenatore: Gattuso