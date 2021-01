FORMAZIONI UFFICIALI - C'è Petagna, Gattuso sceglie Mario Rui. Pirlo lancia Cuadrado e Kulusevski

Ufficiali da pochi minuti le scelte di formazione di Rino Gattuso in vista della finale di Supercoppa contro la Juventus. Non ci sono particolari sorprese: c'è Petagna in attacco, Demme al posto di Fabian Ruiz e Mario Rui a sinistra. In porta Ospina. Nella Juventus c'è subito Cuadrado titolare ed in attacco Kulusevski in coppia con Ronaldo Ecco la formazione ufficiale:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso