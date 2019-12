FORMAZIONI UFFICIALI - Callejon e Mertens in campo! Recupera anche Koulibaly!

Carlo Ancelotti smentisce le anticipazioni di Sky degli ultimi giorni, che avevano previsto l'esclusione di Callejon e Mertens. Il tecnico di Reggiolo spiazza tutti: in campo il belga in coppia con Lozano in attacco, l'ex Real Madrid torna dall'inizio sulla corsia destra con Insigne a sinistra e la coppia Fabiàn-Zielinski centrale! Nelle retrovie Koulibaly ha recuperato e partirà dall'inizio insieme a Manolas, con Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno sugli esterni.



Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano. Panchina: Ospina, Karnezis, Maksimovic, Luperto, Hysaj, Elmas, Gaetano, Leandrinho, Amin, Llorente.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Lasagna, Okaka. All. Gotti