FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona rilancia Zielinski, sorpresa nel tridente

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Napoli, match delle 15 valido per la 26ª giornata di Serie A. Calzona conferma il 4-3-3 schierato al suo esordio contro il Barcellona. Tra i pali confermato Meret. La Linea a quattro difensiva è composta da Mazzocchi, che sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, preferito ancora a Mario Rui. In mediana torna titolare Zielinski, completano il reparto Anguissa e Lobotka in cabina di regia. Una novità anche in attacco con Raspadori che prende il posto di Politano a destra, completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano, Lapadula. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.