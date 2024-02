FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona ripropone il 4-3-3: torna Osimhen, Cajuste vince il ballottaggio

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Barcellona, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

TuttoNapoli.net

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Barcellona, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il neo tecnico azzurro Francesco Calzona sceglie il 4-3-3 per il suo ritorno a Napoli da primo allenatore. In porta confermato Meret. In difesa la linea a quattro è formata da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana Lobotka in cabina di regia, ai lati dello slovacco Anguissa e Cajuste. In attacco torna Osimhen, completano il tridente Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Gundogan, Christensen, De Jong; Yamal, Lewandowski, Pedri. All. Xavi.