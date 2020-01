FORMAZIONI UFFICIALI - Di Lorenzo centrale, c'è Fabiàn. Godin resta in panchina

E' stata diramata pochi istanti fa la formazione titolare del Napoli, scelta da Rino Gattuso per affrontare i nerazzurri: Di Lorenzo dirottato al centro della difesa con Manolas, Hysaj e Mario Rui sugli esterni. Fabiàn che dovrebbe posizionarsi come play basso con Allan e Zielinski ai suoi lati, mentre in avanti il tridente composto da Callejon, Milik ed Insigne.



Svelate anche le scelte di Conte per il match del San Paolo: Sensi, come già annunciato nel pre partita, resta in panchinba. Anche Godin non ce la fa, con la difesa nerazzurra che sarà composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In avanti la coppia d'attacco composta da Lautaro e Lukaku.



Napoli (4-3-3): Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Panchina: Ospina, Karnezis, Tonelli, Luperto, Elmas, Leandrinho, Gaetano, Younes, Lozano, Llorente.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lukaku, Lautaro. Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Sensi, Barella, Politano, Sanchez, Esposito.