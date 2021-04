FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso con 6 ritorni rispetto al Crotone! C'è Meret, tre novità in difesa

Diramale le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli. Gattuso opera 6 cambi rispetto al match col Crotone: rientra Koulibaly dopo la squalifica, ma c'è anche Rrahmani al centro della difesa, con Di Lorenzo a destra e Hysaj preferito a Mario Rui. La quarta novità è il recupero di Demme, in coppia con Fabian, ed altri due ritorni arrivano in attacco con Lozano e Zielinski, nel terzetto con Insigne dietro Mertens. Pirlo conferma Cuadrado alto a destra, con Chiesa a sinistra, ed in attacco Morata-Ronaldo. Ancora out McKennie, Arthur e Dybala reduci dalla punizione. A sorpresa c'è Buffon per Szczesny

JUVENTUS-NAPOLI - Mercoledì, ore 18.45, Allianz Stadium

Juventus (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, McKennie, Arthur, Ramsey, Dybala, Kulusevski. All. Pirlo

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp: Contini, Ospina, Maksimovic, Mario Rui, Elmas, Bakayoko, Osimhen, Politano, Petagna, Manolas, Cioffi, Lobotka. All. Gattuso