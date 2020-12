FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 5: chance Ghoulam, tornano titolari Demme e Politano

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sampdoria, undicesima giornata di serie A e prima in campionato allo stadio Diego Armando Maradona. Mini turn-over per Gattuso che si affida di nuovo a Meret tra i pali. Torna in difesa Manolas al fianco di Koulibaly, sull'out sinistro prima da titolare in campionato per Ghoulam, al centro della mediana Demme prende il posto di Bakayoko, mentre a destra in attacco Politano sarà il titolare.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Ekdal, Thorsby; Candreva, Verre, Jankto; Quagliarella