FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 5: Hysaj e Demme titolari

Sono state diramate le formazioni di Napoli-Torino, match in programma alle 20.45 valido per la quattordicesima giornata di campionato. Gattuso recupera Insigne dopo la squalifica che si riprende il posto a sinistra in attacco con Petagna e Politano. A centrocampo torna Demme, affiancato da Bakayoko e Zielinski. In difesa Manolas e Maksimovic al centro con Di Lorenzo e Hysaj ai lati mentre tra i pali torna Meret.

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna

Torino (5-3-1-1) Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti