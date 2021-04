FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia 5: torna Ospina, Osimhen titolare

Sono ufficiali le formazioni di Sampdoria-Napoli, gara in programma alle 15 valida per la 30ª giornata di campionato. Gattuso opera 5 cambi rispetto al recupero di mercoledì con la Juventus. Tra i pali torna Ospina, mentre in difesa si rivedono dal 1' Manolas e Mario Rui, a completare il pacchetto arretrato Di Lorenzo e Koulibaly. A centrocampo confermata la coppia Fabian-Demme. Nei tre dietro la prima punta stavolta è Politano a partire titolare a destra con Lozano pronto a subentrare nella ripresa, a centro Zielinski e a sinistra Insigne. In attacco Mertens si accomoda in panchina, sarà Osimhen il punto di riferimento più avanzato. Nella Sampdoria recupera in extremis il difensore giapponese Yoshida che giocherà al centro della difesa in coppia con Colley.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Candreva, Thorsby, Damsgaard, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso.