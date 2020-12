FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia quattro, tornano Lozano e Mario Rui

La Ssc Napoli ha diramato quelle che sono le scelte di Gattuso per la sfida di stasera che vedrà gli azzurri affrontare l'Inter di Antonio Conte. Torna Ospina tra i pali dopo la Samp, in difesa confermato Koulibaly-Manolas coppia centrale. A sinistra torna Mario Rui, mentre in avanti c'è il ritorno di Lozano dall'inizio.,

Napoli: (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro