FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso ne cambia sette: Petagna, Lobotka e Demme dall'inizio

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli e Real Sociedad, in vista del match di stasera in programma alle 21. Azzurri in campo con Ospina in porta, Bakayoko-Demme coppia centrale a centrocampo, con Lobotka che da titolare dovrebbe partire sulla trequarti al posto di Mertens. Politano in campo dall'inizio, riposa Osimhen con Petagna che partierà titolare.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Politano, Lobotka, Insigne; Petagna. All. Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, D. Silva; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil