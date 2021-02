FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso perde il capitano: dentro Elmas, panchina per Koulibaly

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, match valido per il 23° turno di Serie A in programma alle 18 al Gewiss Stadium. Meret sarà tra i pali e la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani che vince il ballottaggio con Koulibaly , Maksimovic e Mario Rui. In mediana Fabian e Zielinski mezzali con Bakayoko centrale, mentre in attacco Osimhen agirà da prima punta. In attacco sulle fasce Elmas a destra, con Politano a sinistra al posto dell'infortunato Insigne.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Osimhen, Politano. All. Gennaro Gattuso.