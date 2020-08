FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso prova l'11 anti-Barça. Out Demme, Manolas subito titolare!

Napoli-Lazio, ci siamo. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. In casa Napoli subito titolare Manolas, recuperato recentemente e preferito all'altro rientrante Maksimovic per far coppia con Koulibaly. Gattuso prova gran parte dell'11 anti-Barça, anche se in mediana c'è Lobotka e non Demme. Da registrare anche il ritorno dal primo minuto di Fabian, mentre in attacco spazio al tridente classico con Callejon, Mertens e Insigne. Nella Lazio novità Marusic a sinistra, per fronteggiare evidentemente Callejon, ed in attacco confermati Correa ed Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi