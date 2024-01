FORMAZIONI UFFICIALI – Mazzarri sceglie ancora Raspadori, torna dal 1’ Politano

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Napoli, match valido per la 19ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Napoli, match valido per la 19ª giornata di Serie A. Mazzarri deve far fronte ai tanti infortuni e agli indisponibili per la Coppa d’Africa. Tra i pali gioca Gollini, davanti al dodicesimo del Napoli la linea a quattro è formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Cajuste sostituisce Anguissa, completano il pacchetto Lobotka e Zielinski. Davanti Raspadori vince ancora una volta il ballottaggio con Simeone, ai lati dell’ex Sassuolo giocano Politano e Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.Mazzarri