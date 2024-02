FORMAZIONI UFFICIALI - Mazzarri torna al 4-3-3: esordio in maglia azzurra per Traoré

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, anticipo della 25ª giornata di Serie A.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Genoa, anticipo della 25ª giornata di Serie A. Mazzarri torna al 4-3-3 avendo a disposizione tutta la rosa tranne Osimhen e lo squalificato Juan Jesus. In porta torna il recuperato Meret. In difesa Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce, al centro Rrahmani fa coppia con Ostigard. In mediana esordio con la maglia azzurra per Traorè, completano il reparto Anguissa e Lobotka. In attacco il tridente è composto da Politano e Kvaratskhelia ai lati di Simeone.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.