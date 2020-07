FORMAZIONI UFFICIALI - Out Callejon, Gattuso sceglie Politano ed i 'titolari' risparmiati con la SPAL

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli. Rino Gattuso schiera nuovamente i titolari per la sfida di Bergamo, i cinque risparmiati nel match con la SPAL: in porta torna Ospina, in difesa si rivede Di Lorenzo e vengono confermati Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Fabian e Zielinski le due mezzali, dopo il turno di stop rientra anche il neo-papà Demme in mezzo al campo. In attacco l'unico dubbio era legato alla fascia destra e Gattuso ha scelto Politano: out Callejon, Mertens e Insigne inamovibili. Gasperini lancia Pasalic e tiene ancora fuori Ilicic ed in attacco Duvan viene preferito a Muriel. A destra c'è Castagne e non Hateboer.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne