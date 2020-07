FORMAZIONI UFFICIALI - Out Di Lorenzo, dentro Hysaj. Tornano titolari Elmas e Politano

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli, match valido per il 31esimo turno di Serie A. Gattuso si affida a Hysaj sulla corsia di destra, out Di Lorenzo uscito malconcio dalla gara contro la Roma. Al centro la coppia Maksimovic-Manolas, vista l’assenza per squalifica di Koulibaly. A completare il reparto Mario Rui sull’out mancino. Turno di riposo per Zielinski, al suo posto Elmas. In cabina di regia c’è Lobotka al posto dello squalificato Demme con Fabian a completare il terzetto. In avanti tridente formato dal rientrante Politano, Mertens e capitan Insigne. Il Genoa si schiera con il 3-5-2: ci sarà Zapata al centro del terzetto difensivo mentre in avanti Sanabria ha vinto il ballottaggio con Pandev

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso