FORMAZIONI UFFICIALI - Out Insigne, confermato Elmas. Hysaj a sinistra

Comunicata la formazione del Napoli. Gattuso sceglie ancora Ospina in porta, in difesa spazio alla coppia centrale Manolas-Maksimovic, come terzino sinistro riposa Mario Rui, Hysaj dal primo minuto mentre a destra c’è Di Lorenzo. Demme in cabina di regia, al suo fianco Fabian e Zielinski. In avanti confermato Elmas dal primo minuto, a completare il tridente Mertens e Callejon. Nel Cagliari out Mattiello, c'è Pisacane che torna a destra ed al centro quindi spazio per il giovane centrale Walukiewicz. Dal primo minuto Pereiro con Joao Pedro e Simeone a completare il reparto offensivo.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Pisacane, Walukievicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro, Joao Pedro; Simeone.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.