FORMAZIONI UFFICIALI - Solo 3 cambi per Gattuso: ci sono Fabian e Lozano, torna Mertens centravanti

Napoli-Real Sociedad non sarà una partita come tutte le altre. Sarà la prima gara in assoluto allo stadio 'Diego Armando Maradona', nuova denominazione ratificata negli ultimi giorni. E, soprattutto, sarà il crocevia per il futuro europeo per i ragazzi di Gattuso. Note le formazioni ufficiali. In casa Napoli soltanto tre cambi rispetto all'ultima uscita di campionato contro il Crotone: Maksimovic al posto di Manolas in difesa e Mertens al posto di Petagna in attacco. Risolto il ballottaggio sulla fascia destra: Lozano la spunta su Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guevara, Merino Zubimendi; Portu, Willian José, Januzaj