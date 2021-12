FORMAZIONI UFFICIALI - Sorpresa Malcuit e difesa a 3! Elmas-Lobotka, panchina per Ounas e Politano

Ufficiali le scelte di Spalletti in vista della gara contro l'Atalanta del Maradona. Tante le assenze e diverse conferme per l'allenatore del Napoli, che in difesa punta su Rrahmani-Juan Jesus e in attacco a sinistra punta su Malcuit a sorpresa con Ounas ancora una volta in panchina assieme a Politano. Per gli interpreti, potrebbe essere un 3-4-3 con Lozano e Mertens coppia d'attaccanti per le ripartenze ed Elmas a sinistra. Ecco la formazione ufficiale:

NAPOLI (3-4-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lozano, Mertens, Elmas. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskiy, Zapata. All. Gasperini.