FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti conferma Elmas e Dries, Colantuono con un primavera

Sono ufficiali le formazioni di Napoli e Salernitana, che si affronteranno tra poco al Diego Maradona nell'atteso derby campano. Luciano Spalletti deve fare a meno di Koulibaly e Anguissa, ancora impegnati in Coppa d'Africa, e lascia in panchina Osimhen e Insigne. Colantuono lancia il baby 2001 Vergani in attacco con Bonazzoli.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian; Elmas, Zielinski, Lozano; Mertens. A disp.: Ospina, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Insigne, Osimhen, Petagna, Politano.

Salernitana (3-5-2): Belec; Veseli, Bogdan, Gagliolo; Delli Carri, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Kechrida; Bonazzoli, Vergani. A disp.: Russo, Guerrieri, Jaroszynski, Simy, Cannavale, Motoc, Russo, Perrone, Iervolino, Guida.