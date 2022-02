FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti lancia Koulibaly dal 1'! Confermato Lobotka, out Anguissa

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Inter, big match della venticinquesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti lancia Kalidou Koulibaly dal primo minuto al fianco di Rrahmani. Sulle corsie esterne ci sono Mario Rui e Di Lorenzo davanti ad Ospina in porta. Centrocampo che vede la presenza di Lobotka, preferito ad Anguissa, in coppia con Fabian Ruiz. Zielinski in posizione di trequartista con ai lati Insigne e Politano alle spalle della prima punta Osimhen. In casa Inter Simone Inzaghi opta per Dimarco per sostituire lo squalificato Bastoni. In avanti la coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Zielinski, Insigne, Politano; Osimhen. All. Spalletti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi