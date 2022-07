FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti lancia Ostigard, sorpresa Gaetano. Elmas nel tridente?

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Adana Demirspor, terza amichevole estiva degli azzurri e prima del ritiro di Castel di Sangro,

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Adana Demirspor, terza amichevole estiva degli azzurri e prima del ritiro di Castel di Sangro, dove gli azzurri si sono trasferiti per svolgere la seconda parte della preparazione. Spalletti ha mischiato le carte per questo test amichevole: spazio ad Ostigard in difesa con Rrahmani, in mediana Anguissa ma con le novità Demme e Gaetano e probabilmente Elmas a sinistra nel tridente con Politano ed Osimhen. Da capire però se si tratterà di effettivamente un 433.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Contini, Marfella, Olivera, Costanzo, Jesus, Lobotka, Fabian, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Lozano, Ambrosino. All. Spalletti

ADANA DEMIRSPOR: Ozbir, Talha Sanuc, Akaydin, Assombalonga, Inler, Belhanda, Akintola Onyekuru, Ndiaye, Svensson, Rodrigues. A disposizione: Karakus, Dursun, Guler, Yildiz, Balotelli, Cokcalis, Sari, Rakitskyi, Kurtulan, Kavrazli, Manev. All. Montella