FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 2: Mertens dal 1' con il confermato Ounas

Sono state rese note le formazioni di Napoli-Empoli, match delle 18 valevole per la 17ª giornata di Serie A. Luciano Spalletti, dopo la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, scioglie gli ultimi dubbi e schiera in avanti dal 1' Dries Mertens davanti al confermato Adam Ounas nella posizione di sotto punta, con Lozano a destra ed Elmas a sinistra. A centrocampo confermato il duo di coppa Zielinski-Elmas. In difesa: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Tra i pali torna il titolare del campionato Ospina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.: Andreazzoli.