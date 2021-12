FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 3: c'è Petagna al posto di Mertens

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, posticipo della 18ª giornata di Serie A. Spalletti senza gli infortunati: Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz. Insigne e Osimhen, ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Tra i pali il solito Ospina, in difesa Di Lorenzo si sposta a sinistra con Malcuit che prende il suo posto a destra, centrali Rrahmani e Juan Jesus. In mediana spazio al duo Demme-Anguissa, in attacco Lozano vince il ballottaggio con Politano sulla destra. Chiudono il pacchetto dei tre dietro a Petagna, che all'ultimo secondo viene preferito a Mertens, Zielinski ed Elmas a sinistra. Il recuperato Lobotka si accomoda in panchina, unico cambio del centrocampo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Toure; Tonali, Kessie; Messias, Brahim, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti.