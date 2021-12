FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ne cambia 4: Lobotka dal 1'. Mertens si riprende il posto davanti

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli-Spezia, match delle 20.45 valido per la 19ª giornata di Serie A. Spalletti dà spazio dal primo minuto a Lobotka, dopo l'ottimo secondo tempo di San Siro, al suo fianco di Anguissa. Dopo l'infortunio in difesa torna Mario Rui, che completa la linea a quattro davanti ad Ospina con Di Lorenzo, tornato a destra, e Rrahmani e Juan Jesus. In attacco Politano a destra con Lozano a sinistra al posto di Elmas nel terzetto con Zielinski dietro a Mertens, che si riprende il posto da prima punta. Thiago Motta invece opta per Kevin Agudelo a sorpresa in attacco insieme a Manaj, con Bastoni, Kiwior e Maggiore confermati nel mezzo e con Gyasi e Reca sulle fasce. In difesa nessuna novità: davanti a Provedel ecco Amian, Erlic e Nikolaou.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens.

A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Demme, Elmas, Ghoulam, Ounas, Petagna, Zanoli. Allenatore: Spalletti

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Manaj.

A disposizione: Zoet, Zovko, Kovalenko, Hristov, Nzola, Colley, Ferrer, Antiste, Sher, Nguiamba, Bertola. Allenatore: Thiago Motta