FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti sceglie il 4-3-3 e lancia tutti i nazionali: Osimhen torna titolare

Diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Ascoli, primo test del ritiro di Castel di Sangro e quinta amichevole dell'estate degli azzurri. Luciano Spalletti schiera il 4-3-3 e lancia subito tutti i nazionali in campo. Tra i pali debutta in stagione Meret, visto che Ospina ha accusato dei leggeri fastidi. In difesa spazio a Di Lorenzo e Mario Rui ai lati, con Manolas che farà coppia con Koulibaly al centro.

A centrocampo mediana a tre per sopperire anche alla mancanza di un incontrista dopo l'infortunio di Demme: Fabian con Zielinski e l'inamovibile Lobotka. In avanti Insigne si riprende il posto a sinistra, Osimhen torna titolare dopo lo stop col Wisla Cracovia e Politano agirà a destra.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Contini, Idasiak, Ospina, Ghoulam, Luperto, Malcuit, Rrahmani, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ounas, Palmiero, Machach, Petagna, Tutino, Zedadka. Allenatore: Spalletti

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Avlonitis, Botteghin, D'Orazio; Castorani, Eramo, Collocolo; Fabbrini; Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Raffaelli, Quaranta, Tavcar, Salvi, Franzolini, Lico, D'Agostino, Intinacelli, Ventola. Allenatore: Sottil