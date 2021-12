FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti torna a 4 dietro: sorpresa Ounas, Petagna fa rifiatare Mertens

Sono state rese note le formazioni di Napoli-Leicester City, match valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Luciano Spalletti, dopo l'Atalanta, torna alla difesa a quattro: Malcuit in panchina, c'è Di Lorenzo ancora una volta con Mario Rui dall'altro lato e Rrahmani-Juan Jesus in mezzo. Scala Zielinski in mediana con Demme, unici due centrocampisti a disposizione. Ounas vince a sorpresa il ballottaggio con Politano, Elmas agirà presumibilmente da trequartista e Lozano nel ruolo di Insigne. Davanti Petagna la spunta su Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Petagna. A disposizione: Ospina, Boffelli, Malcuit, Mertens, Politano, Manolas, Costanzo, Vergara. All. Spalletti

LEICESTER CITY (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Maddison, Barnes; Vardy A disposizione: Ward, Stolarczyk, Albrighton, Choudhury, Daka, Thomas, Soumaré, Nelson, Mcateer, Ewing. All. Rodgers