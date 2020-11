FORMAZIONI UFFICIALI - Tornano 6 titolari freschi per Gattuso, De Zerbi 'avanza' Muldur

Confermate le anticipazioni della vigilia per il Napoli con i ritorni di Di Lorenzo, Manolas, Fabian, Mertens, Lozano ed Osimhen dal primo minuto. Confermato Ospina, evidentemente per giocare con i piedi sulla pressione altissima del Sassuolo. Per De Zerbi sorpresa Muldur avanzato nei tre con Traorè e Boga dietro Raspadori.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Locatelli; Muldur, Traore, Boga; Raspadori