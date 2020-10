FORMAZIONI UFFICIALI - Tornano Manolas, Baka e Insigne, debutto dal 1' per Mario Rui

Diramate le formazioni ufficiali di Benevento-Napoli, match valido per la quinta giornata di Campionato. Gattuso conferma la fiducia tra i pali a Meret, Manolas torna al centro della difesa in coppia con Koulibaly, Mario Rui fa il suo debutto in campionato, Bakayoko si riprende il centrocampo e Insigne torna titolare dopo l'infortunio subito contro il Genoa. Queste le formazioni ufficiali.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen