FORMAZIONI UFFICIALI – Tornano Manolas, Milik e Callejon, Gattuso esclude ancora Lozano

Il Napoli ha diramato la formazione che stasera scenderà in campo contro la Roma. Gattuso schiera dal primo minuto Meret, causa l’infortunio di Ospina a Bergamo. In difesa si rivede dal primo minuto Kostas Manolas, al suo fianco Koulibaly. I due terzini sono Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo, in cabina di regia, c’è Demme. Ai suoi fianchi agiranno Fabian e Zielinski. In avanti tornano Callejon e Milik, titolare inamovibile capitan Insigne. Nella Roma c'è Pau Lopez in porta. Difesa a 3 con Ibanez, Mancini e Smalling. A centrocampo tornano Pellegrini e Veretout, in avanti c'è Dzeko dal primo minuto.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disp.: Idasiak, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Politano, Younes. All.: Gattuso.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Smalling; Zappacosta, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko. A disp: Mirante, Fuzato, Fazio, Zappacosta, Villar, Diawara, Zaniolo, Pastore, Under, Carles Perez, Kalinic. All.: Fonseca