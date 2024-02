FORMAZIONI UFFICIALI - Traore e Ostigard dal 1'! Tornano Mario Rui e Politano, Berardi in panchina

Ufficiale la formazione scelta da Francesco Calzona per la sfida al Sassuolo. Confermato il 4-3-3 ma con alcune novità rispetto al pareggio di Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ufficiale la formazione scelta da Francesco Calzona per la sfida al Sassuolo. Confermato il 4-3-3 ma con alcune novità rispetto al pareggio di Cagliari. In campo dal 1' l'ex Traore con Ostigard che sostituisce Juan Jesus. In attacco torna Politano. Ecco la formazione ufficiale del Napoli:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Racic, Matheus Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Mulattieri, berardi, Obiang Ceide, Kumbulla, Volpato, Lipani, Kumi, Defrel. All. Bigica.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Contini, Gollini, Natan, Juan Jesus, Olivera, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori. All. Calzona.