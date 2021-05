FORMAZIONI UFFICIALI - Un solo cambio per Gattuso: out Lozano e Demme, sorpresa Bakayoko

Diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli. Rino Gattuso opera un solo cambio rispetto all'undici sceso in campo martedì scorso contro l'Udinese. Porta, difesa e mediani del suo 4-2-3-1 vengono confermati in toto: Meret la spunta su Ospina, Hysaj su Mario Rui, Bakayoko viene preferito ancora a Demme per affiancare Fabian. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano, per il resto tutti inamovibili: Zielinski, Insigne e Osimhen a completare il reparto.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna, Costanzo, D'Agostino, Labriola. All. Gattuso