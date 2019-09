FOTO TN - Verdi arrivato negli uffici di Cairo, affare in chiusura

Simone Verdi ha raggiunto gli uffici di Urbano Cairo, a Milano, per sbloccare la trattativa che lo porterà dal Napoli al Torino. Il giocatore azzurro - come mostra la foto di TuttoNapoli - è ormai ad un passo dal passaggio alla squadra granata, e proprio la presenza negli uffici del patron del Toro certifica che l'affare è in dirittura d'arrivo.