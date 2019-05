France Football - Il PSG non molla Allan: emissari in Italia, il prezzo è calato

Allan è un nome ancora d'attualità in casa PSG. Stando a quanto riportato dagli autorevoli colleghi francesi di France Football, infatti, il centrocampista del Napoli è stato nuovamente supervisionato domenica scorsa, in occasione della sfida con l'Inter, al fine di proseguire nella raccolta d'informazioni su un giocatore che piace anche a Thomas Tuches da quando l'ha affrontato nel doppio confronto dei gironi di Champions League.

PREZZO - Sotto contratto con il Napoli fino a giugno 2023, il brasiliano è considerato il profilo giusto per colmare le lacune della squadra parigina, che troppo spesso ha peccato in fase difensiva con il filtro a centrocampo. Per reclutare l'ex Udinese - fanno sapere dalla capitale francese - il PSG dovrà sborsare qualcosa in più di 50 milioni di euro. Il prezzo, dunque, s'è abbassato rispetto a gennaio, visto che in quel caso ci si sarebbe potuti sedere a trattare con non meno di 70 milioni.