Futuro Osimhen, due le piste più probabili: la chiave può essere Kolo Muani

Sul centravanti nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Victor Osimhen resta in attesa di conoscere il suo futuro, con il Psg che potrebbe fiondarsi su di lui in caso riuscisse a cedere Kolo Muani. Sul centravanti nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "C’è il Psg, che s'è rifatto vivo e che i famigerati 130 milioni li avrebbe eccome. Luis Enrique lo stima, il direttore sportivo Luis Campos, che lo portò a Lilla, l’adora: Osimhen avrebbe un posto garantito, da centravanti, con un bel po' di fuoriclasse attorno e la sola, timida concorrenza di Gonçalo Ramos, visto che Kolo Muani i parigini hanno intenzione di cederlo.

Nella Ville lumière, poi, Victor è quasi di casa: è una delle sue mete preferite nei giorni liberi, che sia in compagnia di amici o della famiglia. Tra una settimana esatta, però, apre il mercato in Arabia Saudita e lì, interessato a Osi, c’è sempre l’Al Ahli, alla disperata ricerca di un centravanti. Destinazione che Victor però non sembra gradire, nonostante l’aspetto economico da non sottovalutare".