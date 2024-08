Gaetano, l'offerta giusta può essere del Parma: il Napoli ha già in mano l'erede

Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport

I soldi della cessione di Gianluca Gaetano verranno reinvestiti dal Napoli per l'acquisto dal Brighton di Billy Gilmour. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che chiarisce la volontà del club azzurro di lasciare partire il classe 2000 sul quale c'è da registrare il sorpasso al Cagliari da parte del Parma.

"Su Gaetano c’è stato il rilancio del Parma. I ducali hanno offerto 8 milioni più bonus al Napoli, che ha dato il via libera alla partenza del centrocampista. Denari utili per portare Gilmour in azzurro: affare da 12 milioni col regista che si legherebbe alla società di De Laurentiis fino al 2029" si legge sul quotidiano.