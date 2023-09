Garcia chiude il caso Osimhen: "Episodi maldestri sui social. Risponderà sul campo"

Rudi Garcia commenta il caso Osimhen a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Rudi Garcia commenta il caso Osimhen a pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Udinese: "Ci siamo parlati, dopo Bologna eravamo tutti frustrati e arrabbiati perché non avevamo vinto, lui in primis. Poi in questi due giorni ci sono stati episodi maldestri sui social che non hanno aiutato alla serenità di tutti. Ci ho parlato, lui si concentra sul campo dove a lui piace essere. Darà il suo meglio. Siamo tutti uniti, il fatto di giocare davanti ai nostri tifosi è davvero importante".

Con Kvara e Politano

"Il nostro lato destro funziona bene da inizio stagione, Politano ha fatto bene e andava un po' risparmiato a Bologna. E' normale ritrovi la posizione a destra. Torna Mario Rui, ho terzini sinistri differenti ma di grande qualità. Dobbiamo fare il nostro gioco e il palleggio di Mario Rui ci aiuterà".

Serve la vittoria per ritrovare il sorriso?

"Sì, così la vedo. Finalmente giochiamo in casa, abbiamo giocato tre gare in trasferta di fila e siamo contenti di ritrovare i nostri tifosi. Dobbiamo iniziare questa gara con grande entusiasmo e il sorriso ci sarà solo se vinciamo".